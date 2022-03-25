Хавьер Агирре рассказал, почему решил возглавить «Мальорку»

Новый главный тренер «Мальорки» Хавьер Агирре прокомментировал свой новый пост в испанском клубе.

«Клуб всегда привлекал мое внимание, это команда с историей. Для меня очень важно приезжать сюда, так как я также работаю с людьми с острова. Они подробно рассказали мне о клубе и об образе жизни на Майорке. Но больше всего меня привлек состав команды, потому что в нем много качественных игроков, высокий уровень и уверенность в том, что мы сможем добиться поствленной цели», — цитирует Агирре Marca.

В прошлом сезоне «Мальорка» под руководством Луиса Гарсии вернулась в примеру. Но в ла лиге команда идет на 18-м месте, набрав в 29 матчах 26 очков. Агирре возглавил команду 24 марта.