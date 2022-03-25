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Сегодня, 14:50

Хавьер Агирре рассказал, почему решил возглавить «Мальорку»

Новый главный тренер «Мальорки» Хавьер Агирре рассказал, почему решил возглавить клуб
Виктория Кравченко
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Новый главный тренер «Мальорки» Хавьер Агирре прокомментировал свой новый пост в испанском клубе.

«Клуб всегда привлекал мое внимание, это команда с историей. Для меня очень важно приезжать сюда, так как я также работаю с людьми с острова. Они подробно рассказали мне о клубе и об образе жизни на Майорке. Но больше всего меня привлек состав команды, потому что в нем много качественных игроков, высокий уровень и уверенность в том, что мы сможем добиться поствленной цели», — цитирует Агирре Marca.

В прошлом сезоне «Мальорка» под руководством Луиса Гарсии вернулась в примеру. Но в ла лиге команда идет на 18-м месте, набрав в 29 матчах 26 очков. Агирре возглавил команду 24 марта.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Франция
Кот-д`Ивуар

ТБ 2.5

21%

1.90

П1

19%

1.39

X2

11%

3.00
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Англия
Швейцария

П1

23%

1.75

ИТБ1 (1.5)

16%

1.95

Обе забьют - да

15%

2.07
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Нидерланды
Дания

П1

18%

1.90

Обе забьют - да

17%

1.92

ТБ 2.0

13%

1.52
Хавьер Агирре
ФК Мальорка
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 29 20 6 3 59-25 66
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
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36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 0 : 2
24.04 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
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Карим Бензема

Реал

 22
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 14
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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

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Карим Бензема

Реал

 10
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Усман Дембеле

Барселона

 9
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Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
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Хорхе Куэнка

Хетафе

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Севилья

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