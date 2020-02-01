Кике Сетьен: «Не могу сказать, что я босс»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о том, как позиционирует себя в клубе и что собирается в нем менять.

— Каждый стремится оставаться в зоне комфорта. Такова реальность, — цитирует специалиста Mundo Deportivo. - Все мы склонны искать зону комфорта, где мы чувствуем себя хорошо. Но нужно брать на себя ответственность. Это правда, некоторым игрокам трудно выйти из зоны комфорта, но это необходимо. Если мы хотим прогрессировать, то мы должны попытаться, должны сделать это.

Я вижу у игроков желание. Никто не пытается отклоняться от нашего плана. Наоборот, все отнеслись к этому прекрасно, потому что они уже делали подобное в некоторых ситуациях, и они были счастливы. Уверен, что у меня не возникнет проблем. Не могу сказать, что я босс. Мне никогда не нравилось что-то кому-то навязывать, я предпочитаю убеждать.

Все, чего я прошу — приходи на тренировки и делай все возможное. Если вы не будете показывать нужный уровень, это скорее ваша проблема, чем моя. Но проблем нет, я абсолютно уверен, что они будут делать все от них зависящее.

Напомним, что 13 января 2020 года было объявлено о назначении Сетьена на должность главного тренера «Барселоны». На данный момент сине-гранатовые находятся на второй строчке чемпионата Испании и отстают от лидера, «Реала», на 13 очков.