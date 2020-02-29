Кике Сетьен: «Класико для «Реала» важнее, чем для «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен считает, что «Реал» будет испытывать большее давление в предстоящем матче команд. По его мнению, для мадридцев встреча имеет большее значение.

— Для «Реала» этот матч жизненно важен и гораздо важнее, чем для нас, — цитирует AFP Сетьена. — Это ключевой, решающий матч для них. Нам, конечно, тоже важен, но не в такой степени. Я жду равного матча. Посмотрим, кто заслужит победу. Я всегда осознавал важность класико, когда смотрел его дома или на стадионе. Если мы победим, буду очень рад за фанатов. Но никогда нельзя приезжать на «Сантьяго Бернабеу» в расслабленном состоянии. «Реал» всегда опасен. Возможно, он еще опаснее, когда оказывается в сложных ситуациях.

«Реал» в турнирной таблице чемпионата Испании занимает второе место, отставая от «Барселоны» на два очка.