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Кике Санчес Флорес может стать новым тренером «Хетафе»

23:19
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Испанский тренер Кике Санчес Флорес может вернуться в «Хетафе». Он является основным претендентом на вакантный пост главного тренера команды, сообщает Mundo Deportivo.

56-летний специалист уже дважды на протяжении недолгого времени возглавлял испанский клуб. Последним же местом работы Флореса был английский «Уотфорд», который он покинул в 2019 году.

Ранее, 4 октября, «Хетафе» на официальном сайте сообщил, что Мичел был уволен с поста главного тренера клуба.

В восьми матчах «Хетафе» набрал только одно очко и занимает последнее место в ла лиге.

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Иван Шитик все материалы автора

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