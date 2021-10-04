Кике Санчес Флорес может стать новым тренером «Хетафе»
23:19
Испанский тренер Кике Санчес Флорес может вернуться в «Хетафе». Он является основным претендентом на вакантный пост главного тренера команды, сообщает Mundo Deportivo.
56-летний специалист уже дважды на протяжении недолгого времени возглавлял испанский клуб. Последним же местом работы Флореса был английский «Уотфорд», который он покинул в 2019 году.
Ранее, 4 октября, «Хетафе» на официальном сайте сообщил, что Мичел был уволен с поста главного тренера клуба.
В восьми матчах «Хетафе» набрал только одно очко и занимает последнее место в ла лиге.
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