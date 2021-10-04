«Барселона» должна другим клубам 115 миллионов евро за трансферы
22:39
«Барселона» остается должна выплатить 115 миллионов евро за трансферы игроков их предыдущим клубам, сообщает Marca.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта и генеральный директор Фран Ривертер на этой неделе представят результаты последнего аудита клуба. Так, сообщается, что долги «Барсы» сократились на 28,4%. Тем не менее, каталонский клуб все еще должен выплатить значительные суммы за совершенные ранее трансферы.
В частности, 39 миллионов евро «Барселона» должна выплатить «Ювентусу» за трансфер Миралема Пьянича. 48 миллионов евро каталонский клуб должен «Аяксу»: 32 — за переход Френки де Йонга и 16 — за трансфер Серджиньо Деста. Кроме этого, «Ливерпуль» должен получить от каталонцев 13 миллионов евро за подписание Филиппе Коутиньо.
Читайте также
«Меня обманывали как свои, так и чужие. Совесть у этих людей уже не заработает». Откровенное интервью Федора Емельяненко
«Ливерпуль» и «Ман Сити» выдали космический матч. Салах включил режим бога, но этого не хватило для победы
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю