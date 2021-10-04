«Барселона» должна другим клубам 115 миллионов евро за трансферы

«Барселона» остается должна выплатить 115 миллионов евро за трансферы игроков их предыдущим клубам, сообщает Marca.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта и генеральный директор Фран Ривертер на этой неделе представят результаты последнего аудита клуба. Так, сообщается, что долги «Барсы» сократились на 28,4%. Тем не менее, каталонский клуб все еще должен выплатить значительные суммы за совершенные ранее трансферы.

В частности, 39 миллионов евро «Барселона» должна выплатить «Ювентусу» за трансфер Миралема Пьянича. 48 миллионов евро каталонский клуб должен «Аяксу»: 32 — за переход Френки де Йонга и 16 — за трансфер Серджиньо Деста. Кроме этого, «Ливерпуль» должен получить от каталонцев 13 миллионов евро за подписание Филиппе Коутиньо.