Перес надеется, что «Реал» приобретет Мбаппе зимой

Президент «Реала» Флорентино Перес надеется, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе перейдет в клуб в зимнее трансферное окно.

«Я надеюсь, что к 1 января получится все решить», — приводит слова Переса El Debate.

В августе появилась информация, что «Реал» предлагал 220 миллионов евро за 22-летнего француза, но «ПСЖ» отказался продавать его. Действующий контракт Мбаппе рассчитан до 30 июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 22-летний француз провел 11 матчей за «ПСЖ», на его счету 5 голов и 5 результативных передач.