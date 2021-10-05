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Перес надеется, что «Реал» приобретет Мбаппе зимой

14:09
Флорентино Перес. Фото Reuters
Флорентино Перес. Фото Reuters
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Президент «Реала» Флорентино Перес надеется, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе перейдет в клуб в зимнее трансферное окно.

«Я надеюсь, что к 1 января получится все решить», — приводит слова Переса El Debate.

В августе появилась информация, что «Реал» предлагал 220 миллионов евро за 22-летнего француза, но «ПСЖ» отказался продавать его. Действующий контракт Мбаппе рассчитан до 30 июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 22-летний француз провел 11 матчей за «ПСЖ», на его счету 5 голов и 5 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.eldebate.com/deportes/20211005/florentino-perez-debate-enero-tendremos-noticias-mbappe.html

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Екатерина Савостина все материалы автора

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