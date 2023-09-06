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Карвахаль впечатлен адаптацией Беллингема в «Реале»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль оценил стремительность адаптации полузащитника Джуда Беллингема после перехода в мадридский клуб.

«Меня не было здесь, когда такие игроки, как Криштиану Роналду или Серхио Рамос, адаптировались после перехода в «Реал», но с тех пор, как я здесь, никогда не видел такой адаптации, как у Беллингема. Не только на поле, где он показывает очень высокие результаты, но и в раздевалке, в отношениях с товарищами по команде», — цитирует Relevo Карвахаль.

20-летний англичанин перешел в «Реал» минувшим летом. Беллингем забивал в каждом матче за мадридцев. В четырех турах ла лиги на его счету 5 голов.

Даниэль Карвахаль
Джуд Беллингем
Футбол
ФК Реал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 4 4 0 0 8-2 12
2
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
3
 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
4
 Атлетик 4 2 1 1 6-4 7
5
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
6
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
7
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
8
 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
9
 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
10
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
11
 Р. Вальекано 4 2 0 2 4-8 6
12
 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
13
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
14
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Мальорка 4 0 2 2 3-5 2
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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17.09 00:00
Атлетик – Кадис
 - : -
17.09 00:00
Барселона – Бетис
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17.09 00:00
Сельта – Мальорка
 - : -
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Хетафе – Осасуна
 - : -
17.09 00:00
Гранада – Жирона
 - : -
17.09 00:00
Р. Вальекано – Алавес
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Реал – Р. Сосьедад
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 3
Жозе Виллиан

Жозе Виллиан

Бетис

 3
П
Гонсало Вильяр

Гонсало Вильяр

Гранада

 2
Родриго де Пауль

Родриго де Пауль

Атлетико

 2
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 2
И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 2 1 1
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
Лоик Баде

Лоик Баде

Севилья

 2 1 0
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