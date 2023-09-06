Одриосола назвал мечтой возвращение в «Реал Сосьедад»
Защитник «Реал Сосьедад» Альваро Одриосола признался, что вернуться в клуб было его мечтой.
«Возвращение — это мечта, это мой дом, и я всегда так хотел. «Реал Сосьедад» — особенный клуб. Я хочу творить историю дома», — приводит Relevo слова Одриосолы.
1 сентября «Реал Сосьедад» объявил о возвращении из «Реала» Одриосолы, который является воспитанником клуба. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|4
|4
|0
|0
|8-2
|12
|
2
|Жирона
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|
3
|Барселона
|4
|3
|1
|0
|8-4
|10
|
4
|Атлетик
|4
|2
|1
|1
|6-4
|7
|
5
|Атлетико
|3
|2
|1
|0
|10-1
|7
|
6
|Бетис
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
7
|Кадис
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|
8
|Осасуна
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|
9
|Алавес
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|
10
|Р. Сосьедад
|4
|1
|3
|0
|7-5
|6
|
11
|Р. Вальекано
|4
|2
|0
|2
|4-8
|6
|
12
|Валенсия
|4
|2
|0
|2
|4-4
|6
|
13
|Сельта
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
14
|Хетафе
|4
|1
|1
|2
|2-5
|4
|
15
|Вильярреал
|4
|1
|0
|3
|6-9
|3
|
16
|Гранада
|4
|1
|0
|3
|7-12
|3
|
17
|Мальорка
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|
18
|Лас-Пальмас
|4
|0
|2
|2
|1-3
|2
|
19
|Альмерия
|4
|0
|1
|3
|4-9
|1
|
20
|Севилья
|3
|0
|0
|3
|5-8
|0
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.09
|00:00
|
Атлетик – Кадис
|- : -
|17.09
|00:00
|
Барселона – Бетис
|- : -
|17.09
|00:00
|
Сельта – Мальорка
|- : -
|17.09
|00:00
|
Хетафе – Осасуна
|- : -
|17.09
|00:00
|
Гранада – Жирона
|- : -
|17.09
|00:00
|
Р. Вальекано – Алавес
|- : -
|17.09
|00:00
|
Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|17.09
|00:00
|
Севилья – Лас-Пальмас
|- : -
|17.09
|00:00
|
Валенсия – Атлетико
|- : -
|17.09
|00:00
|
Вильярреал – Альмерия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|3
|
|
Жозе Виллиан
Бетис
|3
|П
|
|
Гонсало Вильяр
Гранада
|2
|
|
Родриго де Пауль
Атлетико
|2
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|2
|1
|1
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Лоик Баде
Севилья
|2
|1
|0
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