Карлос Солер может продолжить карьеру в «Наполи»

Полузащитник «Валенсии» Карлос Солер может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Marca.

По данным источника, «Наполи» следит за будущем игрока, которым также интересуется «Барселона» и «Атлетико».

25-летний футболист — воспитанник «Валенсии». В этом сезоне участвовал в 38 матчах чемпионата и Кубка Испании, забив 12 голов и отдал пять результативных передач. Соглашение между Солером и «Валенсией» истекает летом 2022 года.