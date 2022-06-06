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Сегодня, 11:33

Роналдо проедет 500 километров на велосипеде в честь выхода «Вальядолида» в ла лигу

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо отправился в поездку на велосипеде на 500 км после выхода «Вальядолида» в высший дивизион чемпионата Испании.

Роналдо, владеющий 51 процентом акций «Вальядолида» с 2018 года, в конце прошлого сезона дал обещание, что совершит путешествие после возвращения клуба в ла лигу.

«Я пообещал, что если мы вернемся в ла лигу, я проеду Камино де Сантьяго. Я сделаю это на велосипеде, так как не могу бегать. Это будет прекрасно. Я знаю, что буду страдать физически, но это будет незабываемый опыт», — цитирует Роналду The Guardian.

Отметим, что в этом году двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии стал владельцем бразильского «Крузейро».

Роналдо
ФК Вальядолид
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