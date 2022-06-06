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Сегодня, 09:43

Источник: Левандовски будет получать в «Барселоне» 9 миллионов евро в год

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски настаивает на переходе в «Барселону», пишет журналист Хави Мигель.

33-летний поляк твердо намерен переехать в Каталонию этим летом, пытаясь всеми путями убедить мюнхенский клуб решиться на продажу как можно скорее.

При этои зарплата Левандовски в «Барселоне» составит 9 миллионов евро в год, что близко к новому потолку зарплат, установленному в клубе (10 миллионов).

Действующий контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до середины 2023 года. Ранее руководство клуба всячески отказывалось отпускать нападающего: в Мюнхене требуют, чтобы нападающий полностью отработал контракт.

При этом футболист может расторгнуть договор. Однако в случае разрыва соглашения, ему придется выплатить зарплату за последний год соглашения — 24 миллиона евро.

Роберт Левандовски
ФК Бавария
ФК Барселона
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2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
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 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
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 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
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 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
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 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
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 2 : 0
22.05 18:30
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22.05 21:00
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 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
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Карим Бензема

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