Источник: Левандовски будет получать в «Барселоне» 9 миллионов евро в год

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски настаивает на переходе в «Барселону», пишет журналист Хави Мигель.

33-летний поляк твердо намерен переехать в Каталонию этим летом, пытаясь всеми путями убедить мюнхенский клуб решиться на продажу как можно скорее.

При этои зарплата Левандовски в «Барселоне» составит 9 миллионов евро в год, что близко к новому потолку зарплат, установленному в клубе (10 миллионов).

Действующий контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до середины 2023 года. Ранее руководство клуба всячески отказывалось отпускать нападающего: в Мюнхене требуют, чтобы нападающий полностью отработал контракт.

При этом футболист может расторгнуть договор. Однако в случае разрыва соглашения, ему придется выплатить зарплату за последний год соглашения — 24 миллиона евро.