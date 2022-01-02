Карло Анчелотти: «Реал» задержался в отпуске»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Хетафе» (0:1) в 19-м туре чемпионата Испании.

«Мы должны принять это поражение без драматизма, — цитирует Анчелотти официальный сайт клуба. — Мы остаемся лидерами и смотрим в будущее с мотивацией. У нас была реакция в первые десять минут после гола. После этого мы нервничали, теряли мяч, проигрывали единоборства. Мы пропустили гол с участием игрока, который обычно выделяется в оборонительном аспекте. Об этом матче можно сказать не так уж много. Разве что-то, что мы задержались в отпуске на один день.

Мы не были похожи на ту команду, которая заканчивала первую половину сезона перед Рождеством. У нас не хватало концентрации. Мы не заслуживали поражения. Ничья была бы справедливым результатом, но мы пропустили гол и проиграли. Сегодня команда была еще в отпуске. В праздники играть непросто, но это не оправдание. Мы не играли хорошо и не заслужили победы, но не заслуживали и поражения. Мы потеряли очки и теперь смотрим вперед».

Единственный мяч забил Энес Юнал.