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Карло Анчелотти: «Реал» задержался в отпуске»

19:37
Карло Анчелотти. Фото ФК «Реал»
Карло Анчелотти. Фото ФК «Реал»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Хетафе» (0:1) в 19-м туре чемпионата Испании.

«Мы должны принять это поражение без драматизма, — цитирует Анчелотти официальный сайт клуба. — Мы остаемся лидерами и смотрим в будущее с мотивацией. У нас была реакция в первые десять минут после гола. После этого мы нервничали, теряли мяч, проигрывали единоборства. Мы пропустили гол с участием игрока, который обычно выделяется в оборонительном аспекте. Об этом матче можно сказать не так уж много. Разве что-то, что мы задержались в отпуске на один день.

Мы не были похожи на ту команду, которая заканчивала первую половину сезона перед Рождеством. У нас не хватало концентрации. Мы не заслуживали поражения. Ничья была бы справедливым результатом, но мы пропустили гол и проиграли. Сегодня команда была еще в отпуске. В праздники играть непросто, но это не оправдание. Мы не играли хорошо и не заслужили победы, но не заслуживали и поражения. Мы потеряли очки и теперь смотрим вперед».

Единственный мяч забил Энес Юнал.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Alvin Almazov
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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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