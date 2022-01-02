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«Реал» проиграл «Хетафе» и потерпел первое поражение с 3 октября

17:55
2 января. «Хетафе» — «Реал». Фото Reuters
2 января. «Хетафе» — «Реал». Фото Reuters
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«Реал» на выезде проиграл «Хетафе» в матче 19-го тура чемпионата Испании — 0:1.

Единственный гол в матче забил форвард хозяев Энес Юнал. «Реал» потерпел первое поражение с 3 октября 2021 года, тогда «сливочные» уступили «Эспаньолу» (1:2) в 8-м туре чемпионата Испании. Отметим, что поражение от «Хетафе» стало для мадридцев вторым в нынешнем розыгрыше ла лиги.

«Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании с 46 очками в 20 матчах. «Хетафе» идет на 16-й строчке с 18 очками в 19 играх.

Испания. Лига 1. 19-й тур
02 янв, 16:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
1:0
Реал
Голы
Энес Юнал, 9 (1:0)
Хетафе
Сория Кабако (Ньом, 83 ) Куэнка Оливера Суарес Митрович Аленья (Флорентину, 74 ) Арамбарри Максимович Энес Юнал (Янкто, 83 ) Рамирес (Мата, 64 )
Реал
Куртуа Эдер Милитау Алаба Менди (Марселу, 46) Кроос (Иско, 85) Модрич Каземиру Бензема Асенсио (Азар, 46) Васкес (Петер Гонсалес, 85) Родригу (Диас, 67)
Предупреждения
Суарес 56, Арамбарри 82, Оливера 90  -  Родригу 21, Каземиру 87
Судьи
Лопес

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
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  • Букмекеры.рф
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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