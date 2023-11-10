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Анчелотти сообщил, что Гюлер снова получил травму и не сыграет с «Валенсией»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что полузащитник Арда Гюлер не может дебютировать за команду из-за травмы.

«К сожалению, перед матчем с «Брагой» («Реал» выиграл 3:0 в матче ЛЧ, — прим. «СЭ») что-то случилось. Вроде бы ничего страшного, но в последние дни травма беспокоит его. Это несерьезно. Арда подавлен, потому что он молод, он хочет играть. Это шаг назад, но у нас есть весь международный перерыв, чтобы вернуть его к нормальной жизни», — приводит слова Анчелотти Marca.

Также Анчелотти высказался о череде травм 18-летнего турка. Для Гюлера это уже третье поврежние: в июле пропустил два месяца из-за повреждения мениска, а в сентябре выбыл на месяц из-за мышечной травмы.

«Первой травмой был разрыв мениска, который он получил в прошлом году. Он перенес операцию, и, как часто бывает, в процессе восстановления могут возникнуть проблемы с мышцами. Именно это с ним и произошло. Его будущее прекрасно. Он очень талантливый игрок. Я могу понять, что он разочарован, но это просто мышечная проблема. У меня есть личный опыт: в 21 год я прекратил играть на два года, а потом вернулся. Будущее Гюлера не вызывает сомнений. Это просто момент, и я надеюсь, что он сможет восстановиться», — сказал Анчелотти.

Летом Гюлер был куплен у «Фенербахче» за 20 миллионов евро и еще не провел за «Реал» ни одного официального матча.

Игра 13-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Валенсией» пройдет 11 ноября в Мадриде.

Карло Анчелотти
ФК Реал
Арда Гюлер
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 12 10 1 1 29-15 31
2
 Реал 12 9 2 1 23-8 29
3
 Барселона 12 8 3 1 24-12 27
4
 Атлетико 11 8 1 2 26-11 25
5
 Атлетик 12 6 3 3 21-14 21
6
 Бетис 12 5 5 2 16-15 20
7
 Р. Сосьедад 12 5 4 3 20-15 19
8
 Валенсия 12 5 3 4 15-13 18
9
 Р. Вальекано 12 4 6 2 14-15 18
10
 Лас-Пальмас 12 5 2 5 10-11 17
11
 Хетафе 12 3 6 3 14-16 15
12
 Осасуна 12 4 1 7 14-20 13
13
 Вильярреал 12 3 3 6 17-21 12
14
 Алавес 12 3 3 6 10-16 12
15
 Севилья 11 2 5 4 17-16 11
16
 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 12 1 4 7 11-20 7
19
 Гранада 12 1 3 8 17-29 6
20
 Альмерия 12 0 3 9 14-32 3
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10.11 23:00
Атлетик – Сельта
 - : -
11.11 16:00
Р. Вальекано – Жирона
 - : -
11.11 18:15
Альмерия – Р. Сосьедад
 - : -
11.11 20:30
Гранада – Хетафе
 - : -
11.11 20:30
Осасуна – Лас-Пальмас
 - : -
11.11 23:00
Реал – Валенсия
 - : -
12.11 18:15
Барселона – Алавес
 - : -
12.11 20:30
Севилья – Бетис
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