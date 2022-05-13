Винисиус стал шестым игроком, поучаствовавшим в 40 голах в этом сезоне

«Реал» разгромил «Леванте» (6:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании. Три гола в составе мадридской команды забил нападающий Винисиус Жуниор. Также он сделал одну голевую передачу.

Для 21-летнего бразильца этот хет-трик стал первым в карьере. Теперь на его счету 21 забитый мяч и 20 голевых передач во всех турнирах в этом сезоне.

Винисиус стал шестым игроком в пяти ведущих лигах Европы, который принял участие в 40 и более голах. Ранее таковыми стали Карим Бензема («Реал»), Кристофер Нкунку («Лейпциг»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Роберт Левандовски («Бавария») и Кильян Мбаппе («ПСЖ»).