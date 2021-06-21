Капелло высказался об уходе Зидана из «Реала»

Итальянский специалист Фабио Капелло высказался об отставке Зинедина Зидана с поста главного тренера «Реала».

«Был удивлен его отставкой. Зидан сделал невероятные вещи в Мадриде. Он выиграл все и поставил команде прекрасную игру. Но когда ты не находишь доверия людей, с которыми работаешь, это не может нравится. У меня тоже самое было в «Милане», — цитирует Капелло AS.

Зидан покинул клуб 27 мая 2021 года. Он возглавлял «Реал» с марта 2019 года. До этого он уже работал главным тренером «сливочных» в период с 2016 по 2018 год. 48-летний французский специалист является двукратным чемпионом Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФ в качестве тренера «Королевского клуба». Также он дважды выигрывал с «Реалом» клубный чемпионат мира.