Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Капелло высказался об уходе Зидана из «Реала»

10:34
Теги:

Итальянский специалист Фабио Капелло высказался об отставке Зинедина Зидана с поста главного тренера «Реала».

«Был удивлен его отставкой. Зидан сделал невероятные вещи в Мадриде. Он выиграл все и поставил команде прекрасную игру. Но когда ты не находишь доверия людей, с которыми работаешь, это не может нравится. У меня тоже самое было в «Милане», — цитирует Капелло AS.

Зидан покинул клуб 27 мая 2021 года. Он возглавлял «Реал» с марта 2019 года. До этого он уже работал главным тренером «сливочных» в период с 2016 по 2018 год. 48-летний французский специалист является двукратным чемпионом Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФ в качестве тренера «Королевского клуба». Также он дважды выигрывал с «Реалом» клубный чемпионат мира.

Дополнительная информация:

https://as.com/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия — Дания: не отступать и не сдаваться! Live с Александром Гришиным — сразу после матча сборной
Россия — Дания: дата и время начала прямой трансляции матча Евро-2020
Россия — Дания: прогноз Рината Дасаева на матч Евро-2020
Италия — Уэльс: прогноз Игоря Колыванова на матч Евро-2020 20 июня 2021 года

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
vs
0
Офсайд