«Реал» нашел замену Рамосу в «Севилье»
09:54
«Реал» интересуется защитником «Севильи» Жюлем Кунде, информирует Marca.
По данным источника, 22-летний футболист может стать потенциальной заменой Серхио Рамосу, который покинул команду 16 июня. Контракт Кунде с «Севильей» рассчитан до лета 2024 года.
В минувшем сезоне футболист провел 34 матча в ла лиге, забив 2 гола и сделав 1 передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.
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