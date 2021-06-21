«Реал» нашел замену Рамосу в «Севилье»

«Реал» интересуется защитником «Севильи» Жюлем Кунде, информирует Marca.

По данным источника, 22-летний футболист может стать потенциальной заменой Серхио Рамосу, который покинул команду 16 июня. Контракт Кунде с «Севильей» рассчитан до лета 2024 года.

В минувшем сезоне футболист провел 34 матча в ла лиге, забив 2 гола и сделав 1 передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.