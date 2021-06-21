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Капелло прокомментировал назначение Анчелотти на пост главного тренера «Реала»

10:46
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Итальянский специалист Фабио Капелло высказался о назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера «Реала».

«Анчелотти — хороший выбор. Он хорошо знает клуб, язык, спокойно разговаривает с футболистами. Он отличный тренер, у него есть опыт. Думаю, что после такого великого тренера, как Зидан, Анчелотти — лучший тренер, которого мог выбрать «Реал», — цитирует Капелло AS.

Анчелотти уже тренировал «Реал» в период с 2013 по 2015 год. Под его руководством «сливочные» выиграли Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, а также Кубок и Суперкубок Испании.

61-летний специалист в прошлом сезоне тренировал «Эвертон». Под его руководством «ириски» заняли десятое место в АПЛ.

Дополнительная информация:

https://as.com/?omnaut=1

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