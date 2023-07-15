Камавинга будет играть в полузащите «Реала»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции перед предсезонным туром по США рассказал об использовании Эдуардо Камавинге в полузащите. В прошлом сезоне итальянец часто ставил 20-летнего француза на левый фланг защиты.
«Он играл на фланге защиты в чрезвычайной ситуации из-за травмы Менди. Менди очень хорош, как и Фран Гарсия, которая может многое нам дать. Камавинга — полузащитник с отличными качествами и видением поля, идея состоит в том, чтобы использовать его как связующего или опорника, а не как бокового. Если Менди и Фран Гарсия будут на фланге, Камавинга не будет играть на фланге», — приводит L'Equipe слова Анчелотти.
В США «Реал» планирует провести товарищеские матчи с «Миланом», «Манчестер Юнайтед», «Барселоной» и «Ювентусом».
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1
|Барселона
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2
|Реал
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3
|Атлетико
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4
|Р. Сосьедад
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5
|Вильярреал
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6
|Бетис
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7
|Осасуна
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|0-0
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8
|Атлетик
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9
|Мальорка
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10
|Жирона
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11
|Р. Вальекано
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|0-0
|0
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12
|Севилья
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|0-0
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13
|Сельта
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|0-0
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14
|Кадис
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15
|Хетафе
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|0-0
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16
|Валенсия
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|0-0
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17
|Альмерия
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18
|Гранада
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19
|Лас-Пальмас
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20
|Алавес
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|0-0
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|11.08
|20:30
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
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Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
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Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
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Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
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Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
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Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
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Атлетико – Гранада
|- : -