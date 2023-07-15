Торре пропустит предсезонный тур «Барселоны» по США

Полузащитник Пабло Торре не поедет с «Барселоной» в предсезонный тур по США.

По информации Mundo Deportivo, 20-летний испанец близок к переходу в «Жирону» на правах аренды. Футболист год назад перебрался в стан каталонцев из «Расинга».

В сезоне-2022/23 Торре сыграл 8 матчей в ла лиге и не отметился результативными действиями. Также на его счету 1 гол в 3 матчах Лиги чемпионов.

В США «Барселона» проведет ряд товарищеских матчей. Соперниками будут «Арсенал», «Милан», «Ювентус» и «Реал».