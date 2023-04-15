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15 апреля, 23:54

«Реал» в гостях обыграл «Кадис»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Кадис» — «Реал».
Фото AFP

«Реал» обыграл «Кадис» в гостевом матче 29-го тура ла лиги — 2:0.

В составе мадридского клуба отличились Начо Фернандес и Марко Асенсио.

«Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 62 очка за 29 матчей.

«Кадис» находится на 15-м месте с 31 очками.

Испания. Ла Лига. 29-й тур
15 апр, 22:00. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
0:2
Реал
Футбол
ФК Кадис
ФК Реал
0
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«Бетис» дома обыграл «Эспаньол» в матче ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 28 23 3 2 53-9 72
2
 Реал 29 19 5 5 61-24 62
3
 Атлетико 28 17 6 5 45-20 57
4
 Р. Сосьедад 29 15 6 8 37-28 51
5
 Бетис 29 14 6 9 37-30 48
6
 Вильярреал 29 14 5 10 38-28 47
7
 Атлетик 29 12 7 10 40-29 43
8
 Р. Вальекано 29 10 10 9 35-34 40
9
 Осасуна 29 10 8 11 25-30 38
10
 Сельта 28 9 9 10 36-39 36
11
 Жирона 28 9 8 11 42-42 35
12
 Мальорка 28 9 7 12 25-30 34
13
 Севилья 28 8 8 12 33-44 32
14
 Вальядолид 29 9 5 15 25-48 32
15
 Кадис 29 7 10 12 23-42 31
16
 Альмерия 28 8 6 14 34-48 30
17
 Хетафе 28 7 9 12 27-36 30
18
 Валенсия 28 7 6 15 30-34 27
19
 Эспаньол 29 6 9 14 35-49 27
20
 Эльче 28 2 7 19 20-57 13
Результаты / календарь
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14.04 22:00
Р. Вальекано – Осасуна
 2 : 1
15.04 15:00
Вильярреал – Вальядолид
 1 : 2
15.04 17:15
Атлетик – Р. Сосьедад
 2 : 0
15.04 19:30
Бетис – Эспаньол
 3 : 1
15.04 22:00
Кадис – Реал
 0 : 2
16.04 15:00
Жирона – Эльче
 - : -
16.04 17:15
Хетафе – Барселона
 - : -
16.04 19:30
Атлетико – Альмерия
 - : -
16.04 22:00
Валенсия – Севилья
 - : -
17.04 22:00
Сельта – Мальорка
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 17
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 14
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 13
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 8
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 17 3 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 19 3 2
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 23 2 7
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