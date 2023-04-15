«Реал» в гостях обыграл «Кадис»

«Реал» обыграл «Кадис» в гостевом матче 29-го тура ла лиги — 2:0.

В составе мадридского клуба отличились Начо Фернандес и Марко Асенсио.

«Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 62 очка за 29 матчей.

«Кадис» находится на 15-м месте с 31 очками.