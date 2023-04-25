«Осасуна» в меньшинстве удержала победу над «Кадисом»

«Осасуна» на выезде обыграла «Кадис» в матче 31-го тура испанской ла лиги — 1:0.

Единственный гол забил Рубен Гарсия. Гости заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Абде Эззалзули на 85-й минуте, но сумели удержать победу.

«Осасуна» с 44 очками поднялась на восьмое место. «Кадис» с 32 баллами остался 15-м.