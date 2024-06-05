«Атлетико» больше не рассчитывает на Сауля

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес летом может покинуть клуб, сообщает Relevo.

По информации источника, главный тренер мадридцев Диего Симеоне не рассчитывает на игрока в будущем сезоне. Контракт 29-летнего испанца с «матрасниками» рассчитан до лета 2026 года.

Сауль является воспитанником «Атлетико». В минувшем сезоне хавбек провел за команду 49 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллиона евро.