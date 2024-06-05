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Сегодня, 06:50

«Атлетико» больше не рассчитывает на Сауля

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес летом может покинуть клуб, сообщает Relevo.

По информации источника, главный тренер мадридцев Диего Симеоне не рассчитывает на игрока в будущем сезоне. Контракт 29-летнего испанца с «матрасниками» рассчитан до лета 2026 года.

Сауль является воспитанником «Атлетико». В минувшем сезоне хавбек провел за команду 49 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллиона евро.

Ньигес Сауль
Футбол
ФК Атлетико
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