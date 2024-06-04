«Барселона» хочет подписать вингера «Атлетик» Уильямса

«Барселона» проявляет интерес к вингеру «Атлетик» Нико Уильямсу, сообщает Sport.es.

По данным источника, подписание 21-летнего футболиста в летнее трансферное окно является приоритетом для клуба. Спортивный директор «Барселоны» Деку уже связался с агентом Уильямса и сказал, что «сделает все возможное», чтобы осуществить сделку.

Сообщается, что сумма отступных, указанная в контракте испанского футболиста, составляет 50 миллионов евро. Другие СМИ пишут, что эта сумма может достигать более 60 миллионов евро.

«Барселона» намерена предложить более высокую сумму за Уильямса, чтобы «Атлетик» согласился на оплату несколькими частями. Если клуб из Бильбао не согласится на такие условия, то каталонцы готовы заплатить за переход игрока всю сумму единовременно.

В сезоне-2023/24 Уильямс сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с «Атлетик» рассчитан до лета 2027 года.