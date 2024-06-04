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Сегодня, 07:43

«Барселона» хочет подписать вингера «Атлетик» Уильямса

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» проявляет интерес к вингеру «Атлетик» Нико Уильямсу, сообщает Sport.es.

По данным источника, подписание 21-летнего футболиста в летнее трансферное окно является приоритетом для клуба. Спортивный директор «Барселоны» Деку уже связался с агентом Уильямса и сказал, что «сделает все возможное», чтобы осуществить сделку.

Сообщается, что сумма отступных, указанная в контракте испанского футболиста, составляет 50 миллионов евро. Другие СМИ пишут, что эта сумма может достигать более 60 миллионов евро.

«Барселона» намерена предложить более высокую сумму за Уильямса, чтобы «Атлетик» согласился на оплату несколькими частями. Если клуб из Бильбао не согласится на такие условия, то каталонцы готовы заплатить за переход игрока всю сумму единовременно.

В сезоне-2023/24 Уильямс сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с «Атлетик» рассчитан до лета 2027 года.

Источник: Sport.es
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
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Мбаппе будет выступать в «Реале» под девятым номером
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 38 29 8 1 87-26 95
2
 Барселона 38 26 7 5 79-44 85
3
 Жирона 38 25 6 7 85-46 81
4
 Атлетико 38 24 4 10 70-43 76
5
 Атлетик 38 19 11 8 61-37 68
6
 Р. Сосьедад 38 16 12 10 51-39 60
7
 Бетис 38 14 15 9 48-45 57
8
 Вильярреал 38 14 11 13 65-65 53
9
 Валенсия 38 13 10 15 40-45 49
10
 Алавес 38 12 10 16 36-46 46
11
 Осасуна 38 12 9 17 45-56 45
12
 Хетафе 38 10 13 15 42-54 43
13
 Сельта 38 10 11 17 46-57 41
14
 Севилья 38 10 11 17 48-54 41
15
 Мальорка 38 8 16 14 33-44 40
16
 Лас-Пальмас 38 10 10 18 33-47 40
17
 Р. Вальекано 38 8 14 16 29-48 38
18
 Кадис 38 6 15 17 26-55 33
19
 Альмерия 38 3 12 23 43-75 21
20
 Гранада 38 4 9 25 38-79 21
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24.05 22:00
Жирона – Гранада
 7 : 0
25.05 15:00
Осасуна – Вильярреал
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25.05 17:15
Р. Сосьедад – Атлетико
 0 : 2
25.05 19:30
Альмерия – Кадис
 6 : 1
25.05 19:30
Р. Вальекано – Атлетик
 0 : 1
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Реал – Бетис
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26.05 15:00
Хетафе – Мальорка
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Сельта – Валенсия
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