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Президент «Барселоны» Лапорта отреагировал на трансфер Мбаппе в «Реал»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал переход нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в «Реал».

«Что касается Мбаппе, мне больше нравится наша спортивная философия — комплектоваться местными игроками. Я уважаю то, что делают соперники, но придерживаюсь нашей философии», — цитирует Лапорту AS.

«Реал» 3 июня объявил о подписании пятилетнего контракта с 25-летним французом. Этим летом у Мбаппе истекает соглашение с «ПСЖ».

Форвард выступал за парижан с 2015 года. Он провел за команду 308 матчей, забил 256 голов и сделал 108 результативных передач. В 2023 году форвард стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ».

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
Жоан Лапорта
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