Лапорта заявил, что судейские решения вредили «Барселоне» больше всего в минувшем сезоне

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о судействе в прошедшем сезоне чемпионата Испании.

«Судейские решения были не в пользу «Барселоны». Активно велась кампания по дискредитации нашего клуба делом Негрейры. Из-за этого на многих стадионах к нам было плохое отношение. Но судейские решения вредили нам больше всего», — цитирует Лапорту Football Espana.

«Барселона» с 85 баллами заняла второе место в турнирной таблице ла лиги по итогам сезона-2023/24. Чемпионом Испании стал «Реал», который набрал 95 очков.