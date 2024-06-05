«Реал» показал домашнюю форму на сезон-2024/25

«Реал» опубликовал фотографии новой домашней формы на будущий сезон.

Новый комплект полностью белый с черными деталями. Дизайн футболки «отсылает к ДНК «Реала». Новая форма уже поступила в продажу в клубные магазины.

В минувшем сезоне «Реал» стал чемпионом Испании, выиграл Суперкубок страны и стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале дортмундскую «Боруссию» (2:0).

Теперь на счету мадридцев 15 трофеев Лиги чемпионов — это рекорд турнира.