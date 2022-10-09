Дубль Хоселу принес «Эспаньолу» ничью в матче с «Кадисом»

«Эспаньол» на выезде сыграл вничью с «Кадисом» в матче 8-го тура чемпионата Испании — 2:2.

В составе хозяев забивали Виктор Чуст и Лукас Перес. У гостей дубль оформил Хоселу.

«Кадис» не смог выбраться из зоны вылета — 19-е место и 5 очков. «Эспаньол» поднялся на 17-е место с 6 очками.