«Бетис» на выезде обыграл «Кадис»

«Кадис» проиграл «Бетису» в матче 24-го тура чемпионата Испании — 0:2. Встреча прошла на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе.

На 6-й минуте форвард Виллиан Жозе открыл счет, а в начале второй половины встречи он ассистировал полузащитнику Пабло Форналсу.

«Бетис» набрал 38 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. «Кадис» идет на 18-й строчке — 17 очков.