Камавинга не возьмет 10-й номер после ухода Модрича и оставит его потенциальному новичку «Реала»

Стала известна судьба футболки с десятым номером, в случае ухода полузащитника Луки Модрича из «Реала».

По информации Realmadridexclusivo, этот номер был предложен хавбеку Эдуардо Камавинга, но француз отказался от этого. Полузащитник оставит «десятку» будущему новичку «Реала». По информации издания, этот номер перейдет нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

Ранее Cadena SER сообщал, что Модрич не продлит контракт с мадридцами и может завершить карьеру.

Хавбек выступает за «Реал» с 2012 года. В текущем сезоне футболист провел 26 матчей, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач. Контракт Модрича истекает летом 2024 года.