Кураньи: «У Захаряна есть все качества для выступления в Испании»

Кураньи отреагировал на игру Захаряна в «Реал Сосьедаде»

Экс-игрок «Динамо» Кевин Кураньи в комментарии для «СЭ» оценил игру полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в текущем сезоне.

«Видел игру Захаряна в Испании. Думаю, ему нужно время, подучить язык. Но все качества для выступления в Испании у него есть», — сказал Кураньи «СЭ».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. 20-летний футболист подписал контракт с испанским клубом до конца июня 2029 года.

В сезоне-2023/24 россиянин сделал 1 результативную передачу в 24 матчах за команду во всех турнирах.