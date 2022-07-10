Источник: нападающий «Барселоны» был арестован на Ибице из-за чрезмерного употребления алкоголя

Один из футболистов «Барселоны» время отпуска на Ибице был арестован из-за чрезмерного употребления алкоголя, сообщает Marca со ссылкой на подкаст Dongcast.

Имя игрока не раскрывается. Однако ведущий намекнул, что это был нападающий, присоединившийся к клубу в прошлом сезоне.

Арест игрока случился 25 июня на одном из концертов. Тест футболиста на алкоголь показал результат, повлекший за собой штраф — таковы местные законы, касающиеся выпивки.