«Барселона» хочет продать Пьянича

«Барселона» хочет продать полузащитника Миралема Пьянича, сообщает AS.

По информации источника, каталонский клуб планирует расстаться с 32-летним боснийцем как можно скорее.

Отмечается, что полузащитник не поедет с сине-гранатовыми в предсезонное турне по США.

Прошедший сезон Пьянич провел на правах аренды в «Бешикташе», за который отдал четыре результативные передачи в 26 матчах. Его контракт с «блауграной» рассчитан до июня 2024 года.