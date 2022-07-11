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Сегодня, 07:18

«Барселона» хочет продать Пьянича

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Барселона» хочет продать полузащитника Миралема Пьянича, сообщает AS.

По информации источника, каталонский клуб планирует расстаться с 32-летним боснийцем как можно скорее.

Отмечается, что полузащитник не поедет с сине-гранатовыми в предсезонное турне по США.

Прошедший сезон Пьянич провел на правах аренды в «Бешикташе», за который отдал четыре результативные передачи в 26 матчах. Его контракт с «блауграной» рассчитан до июня 2024 года.

Источник: https://as.com/futbol/primera/xavi-se-plantea-dejar-fuera-de-la-gira-a-pjanic-n/
Миралем Пьянич
Футбол
ФК Барселона
ФК Бешикташ
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