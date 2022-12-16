«Реал» готов расстаться с Азаром этой зимой

«Реал» уже этой зимой хочет расстаться с бельгийцем Эденом Азаром, пишет Marca. Руководство команды больше не хочет удерживать игрока. Сам вингер хотел бы доиграть этот сезон в мадридской команде.

Сообщалось, что бельгиец может перейти в один из клубов МЛС. Ранее Азар завершил карьеру в сборной Бельгии, которой не удалось выйти в плей-офф ЧМ-2022.

В этом сезоне Азар провел 6 матчей за «Реал» во всех турнирах, отметившись голом и ассистом. Его контракт с испанской командой рассчитан до 2024 года.