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4 сентября, 16:15

Источник: Кавани договорился в «Хетафе», но в последний момент отказал клубу ради «Валенсии»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Эдинсон Кавани мог стать игроком «Хетафе». Однако уругваец не сдержал слово, которое дал руководству испанского клуба, утверждает AS.

35-летний форвард обещал присоединиться к команде, однако спустя несколько дней поменял свое решение и подписал контракт с другим представителем ла лиги — «Валенсией». Кавани посчитал вариант продолжения карьеры в стане «летучих мышей» более предпочтительным.

В «Валенсию» уругвайский бомбардир перешел на правах свободного агента. Он заключил с клубом соглашение на два года.

Последней командой Кавани был английский «Манчестер Юнайтед», контракт с которым у игрока истек 30 июня 2022 года.

Эдинсон Кавани
ФК Валенсия
ФК Хетафе
0
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 Барселона 4 3 1 0 11-1 10
3
 Вильярреал 4 3 1 0 9-0 10
4
 Бетис 4 3 0 1 7-3 9
5
 Осасуна 4 3 0 1 6-3 9
6
 Атлетико 4 2 1 1 5-3 7
7
 Р. Сосьедад 4 2 1 1 4-5 7
8
 Атлетик 4 2 1 1 5-1 7
9
 Сельта 4 2 1 1 7-6 7
10
 Валенсия 4 2 0 2 6-3 6
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 Мальорка 4 1 2 1 4-3 5
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 Р. Вальекано 4 1 1 2 3-4 4
13
 Вальядолид 4 1 1 2 2-8 4
14
 Жирона 4 1 1 2 4-4 4
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 Альмерия 4 1 1 2 4-5 4
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 Эспаньол 4 1 1 2 4-7 4
17
 Севилья 4 0 1 3 3-8 1
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Сельта – Кадис
 3 : 0
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Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 1
3.09 22:00
Севилья – Барселона
 0 : 3
4.09 15:00
Осасуна – Р. Вальекано
 2 : 1
4.09 17:15
Атлетик – Эспаньол
 0 : 1
4.09 19:30
Вильярреал – Эльче
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Валенсия – Хетафе
 5 : 1
5.09 22:00
Вальядолид – Альмерия
 1 : 0
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 5
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 4
П
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Жоау Феликс

Атлетико

 3
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Барселона

 2
Давид Алаба

Давид Алаба

Реал

 2
И К Ж
Фабрисио Анхилери

Фабрисио Анхилери

Хетафе

 3 1 1
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 3 1 1
Эрай Джемерт

Эрай Джемерт

Валенсия

 3 1 1
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