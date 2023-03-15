Анчелотти: «В ответной игре «Реалу» будет труднее, чем «Ливерпулю»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«На психологическом уровне я думаю, что игра для нас сложнее, чем для «Ливерпуля». Они должны пройти весь путь, чтобы получить максимум с первой минуты, несмотря ни на что. Результат первого матча в этом аспекте вызывает у нас небольшие сомнения. Мы постараемся открыть счет с первой минуты, но у нас больше сомнений, чем у соперника», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 15 марта, начало — 23.00 мск. Первый матч завершился победой мадридской команды со счетом 5:2.