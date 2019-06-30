Испанский клуб переименован в ФК "Плоская Земля"

Испанский клуб "Мостолес Баломпе" будет переименован в ФК "Плоская Земля" (Flat Earth FC), сообщает AS. Такое решение президент клуба Хави Повес принял для поддержания псевдонаучной идеи, которая имеет немало последователей.

– Мы играем в третьем дивизионе чемпионата Испании и хотим объединить голоса миллионов сторонников плоской Земли в мире, – сказал Повес. – Эти люди ищут ответы. Мы хотим показать, насколько значим футбол. Наше имя будет постоянно напоминать об этой идее, которая не имеет привязки к месту, к стране. Мы хотим отойти только от футбола и коснуться идей, описывающих мир.