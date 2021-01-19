Испанских футболистов приговорили к двум годам тюрьмы за откровенное видео

Нападающий «Эйбара» Серхи Энрич и защитник «Жироны» Антонио Луна приговорены к двум годам заключения в тюрьме за участие в съемке видео сексуального характера, сообщает IUSPORT.

Уголовный суд Сан-Себастьяна №3 приговорил футболистов к двум годам лишения свободы за преступление, связанное с раскрытием секретов, затрагивающих личные данные и сексуальную жизнь. Испанские футболисты понесут наказание за распространение скандального видео сексуального характера, записанного без разрешения девушки, попавшей на запись. Однако один из участников дела, Эдди Сильвестре был оправдан. Его обвиняли в съемке видео двух игроков и девушки.

Инцидент произошел в октябре 2016, когда оба игрока выступали за «Эйбар». Оправданный Сильвестре также выступал за «Эйбар» в сезоне 2015/2016.