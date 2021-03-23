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Мусса Дембеле потерял сознание на тренировке «Атлетико»

22:16
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Тренировка мадридского «Атлетико» во вторник, 23 марта, была сорвана инцидентом с участием форварда Мусса Дембеле, который во время занятия потерял сознание. Футболисту немедленно была оказана медицинская помощь, сообщает Diario AS.

Причиной проблем со здоровьем стало кратковременное падение артериального давления, и нет причин волноваться за состояние спортсмена. Клубные медики будут пристально следить за всеми показателями Дембеле, который стал одним из многих футболистов мадридского клуба, кто переболел коронавирусом. Из-за COVID-19 он пропустил три матча в феврале.

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