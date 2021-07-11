Мончу в скором времени перейдет в «Гранаду»
08:59
Полузащитник «Барселоны» Рамон Родригес (Мончу) станет игроком «Гранады», сообщает Sport.
Завтра, 12 июля, итальянский клуб объявит о трансфере игрока. В понедельник он проходит медицинское обследование, после чего заключит контракт с клубом.
21-летний испанец — воспитанник «Барселоны». Прошлый сезон он провел в «Жироне».
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