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Мончу в скором времени перейдет в «Гранаду»

08:59
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Полузащитник «Барселоны» Рамон Родригес (Мончу) станет игроком «Гранады», сообщает Sport.

Завтра, 12 июля, итальянский клуб объявит о трансфере игрока. В понедельник он проходит медицинское обследование, после чего заключит контракт с клубом.

21-летний испанец — воспитанник «Барселоны». Прошлый сезон он провел в «Жироне».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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