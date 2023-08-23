Испанская футбольная ассоциация проведет внеочередное собрание из-за поведения главы организации

Королевская испанская футбольная ассоциация (RFEF) проведет внеочередную генеральную ассамблею в пятницу. Мероприятие состоится на стадионе «Сьюдад-дель-Футбол» в Лас-Росасе.

Причиной станет поступок главы RFEF Луиса Рубиалеса, который изобразил непристойный жест рядом с королевой Испании Летисией и ее 16-летней дочерью Софией, а также во время церемонии награждения после победы испанок в финале женского чемпионата мира поцеловал футболисту Дженнифер Эрмосо.

Позже девушка заявила, что ей не понравился поцелуй Рубиалеса.

45-летний Рубиалес возглавляет королевскую испанскую футбольную федерацию с мая 2018 года.