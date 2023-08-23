«Барселона» продолжает переговоры по переходу Феликса из «Атлетико»
«Барселона» в настоящее время рассматривает несколько вариантов приобретения нападающего «Атлетико» Жоау Феликса, сообщает Sport.es. Одним из них является аренда с опцией на покупку 23-летнего португальца.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро. Действующий контракт Феликса с «матрасниками» рассчитан до 2027 года.
Во второй части сезона-2022/23 Феликс играл на правах аренды за «Челси». Он забил 4 мяча в 20 матчах за лондонский клуб.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Р. Вальекано
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Валенсия
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
4
|Атлетико
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Бетис
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Жирона
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
7
|Барселона
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
8
|Атлетик
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
9
|Кадис
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|
10
|Вильярреал
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
11
|Алавес
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
12
|Осасуна
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
13
|Р. Сосьедад
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
14
|Лас-Пальмас
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
15
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
16
|Сельта
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
17
|Хетафе
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|
18
|Севилья
|2
|0
|0
|2
|4-6
|0
|
19
|Альмерия
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
20
|Гранада
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
|- : -
|25.08
|22:30
|
Сельта – Реал
|- : -
|26.08
|18:30
|
Кадис – Альмерия
|- : -
|26.08
|20:30
|
Гранада – Мальорка
|- : -
|26.08
|22:30
|
Севилья – Жирона
|- : -
|27.08
|18:30
|
Вильярреал – Барселона
|- : -
|27.08
|20:30
|
Валенсия – Осасуна
|- : -
|27.08
|22:30
|
Атлетик – Бетис
|- : -
|28.08
|20:30
|
Хетафе – Алавес
|- : -
|28.08
|22:30
|
Р. Вальекано – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|3
|
|
Кике Гарсия
Алавес
|2
|
|
Кристиан Стуани
Жирона
|2
|П
|
|
Хон Гуриди
Алавес
|2
|
|
Луис Риоха
Алавес
|2
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|1
|1
|1
|
|
Лоик Баде
Севилья
|1
|1
|0
|
|
Гонсало Эскаланте
Кадис
|1
|1
|0
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