Иско: «Если «Бетис» не сможет выиграть золото ла лиги, то пусть это сделает «Реал»

Полузащитник «Бетиса» Иско рассказал, кто является претендентами на победу в чемпионате Испании.

«Команда Анчелотти начала чемпионат уверенно, но впереди еще длинный путь, поэтому слишком рано делать прогнозы. Если «Бетис» не сможет выиграть золото, то пусть это сделает «Реал», — цитирует полузащитника AS.

После 5 туров ла лиги «Реал» с 15 очками лидирует в турнирной таблице, второй идет «Барселона», набравшая 13 баллов. «Бетис» (7) располагается на 10-й строчке.