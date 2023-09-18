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Сегодня, 15:43

Куртуа не уверен, что сможет сыграть в Лиге чемпионов в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа оценил свои шансы выступить в Лиге чемпионов в этом сезоне.

На данный момент 31-летний голкипер восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки левого колена.

Он заявил, что не уверен, будет ли участвовать в турнире.

«Восстановление передней крестоообразной связки занимает 7-9 месяцев. К маю пройдут 8 месяцев. Так что не знаю. Прежде всего, я должен чувствовать себя на 100 процентов готовым. Надеюсь, что смогу провести какие-то матчи до конца сезона», — заявил Куртуа в эфире El Chiringuito.

20 сентября «Реал» сыграет с «Унионом» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало — в 19.45 мск.

Тибо Куртуа
ФК Реал
ФК Унион Берлин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 5 5 0 0 10-3 15
2
 Барселона 5 4 1 0 13-4 13
3
 Атлетик 5 3 1 1 9-4 10
4
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
5
 Валенсия 5 3 0 2 7-4 9
6
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
7
 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
8
 Бетис 5 2 1 2 5-10 7
9
 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
10
 Хетафе 5 2 1 2 5-7 7
11
 Р. Сосьедад 5 1 3 1 8-7 6
12
 Осасуна 5 2 0 3 7-8 6
13
 Вильярреал 5 2 0 3 8-10 6
14
 Алавес 5 2 0 3 5-7 6
15
 Мальорка 5 1 2 2 4-5 5
16
 Сельта 5 1 1 3 4-7 4
17
 Севилья 4 1 0 3 6-8 3
18
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 1-4 2
20
 Альмерия 5 0 1 4 5-11 1
Результаты / календарь
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29 тур
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.09 22:00
Р. Вальекано – Алавес
 2 : 0
16.09 15:00
Атлетик – Кадис
 3 : 0
16.09 17:15
Валенсия – Атлетико
 3 : 0
16.09 19:30
Сельта – Мальорка
 0 : 1
16.09 22:00
Барселона – Бетис
 5 : 0
17.09 15:00
Хетафе – Осасуна
 3 : 2
17.09 17:15
Вильярреал – Альмерия
 2 : 1
17.09 19:30
Севилья – Лас-Пальмас
 1 : 0
17.09 22:00
Реал – Р. Сосьедад
 2 : 1
18.09 22:00
Гранада – Жирона
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
Горка Гурусета

Горка Гурусета

Атлетик

 3
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 3
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 3
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 3
Гонсало Вильяр

Гонсало Вильяр

Гранада

 2
И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 3 1 1
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 4 1 1
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