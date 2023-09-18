Куртуа не уверен, что сможет сыграть в Лиге чемпионов в этом сезоне

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа оценил свои шансы выступить в Лиге чемпионов в этом сезоне.

На данный момент 31-летний голкипер восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки левого колена.

Он заявил, что не уверен, будет ли участвовать в турнире.

«Восстановление передней крестоообразной связки занимает 7-9 месяцев. К маю пройдут 8 месяцев. Так что не знаю. Прежде всего, я должен чувствовать себя на 100 процентов готовым. Надеюсь, что смогу провести какие-то матчи до конца сезона», — заявил Куртуа в эфире El Chiringuito.

20 сентября «Реал» сыграет с «Унионом» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало — в 19.45 мск.