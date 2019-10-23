Иско готов перейти только в английский клуб

Полузащитник «Реала» Иско намерен покинуть клуб в зимнее трансферное окно. 27-летний испанец решил уйти из мадридского клуба после встречи с главным тренером Зинедином Зиданом, сообщает As.

Однако Иско готов рассматривать предложения только от клубов из чемпионата Англии. Ранее об интерес к игроку сообщалось со стороны «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Иско провел за «Реал» 4 матча, в которых результативными действиями не отметился. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 2022 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

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