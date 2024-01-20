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Захарян – об отсутствии голов за «Реал Сосьедад»: «Конечно, обидно»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото AFP

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян признался, что расстраивается из-за того, что все еще не забил ни одного гола за испанский клуб.

«Конечно, обидно. Не понимаю, с чем связано – моменты есть. Пока не летит, не фартит, не знаю. Надеюсь, что скоро начну забивать

С партнерами пока сыгрываемся. Но в целом, за те матчи, что я провел, привыкли друг к другу. Может быть, в каких-то моментах не хватало взаимопонимания, но со временем это приходит», – сказал Захарян в интервью Okko Sport.

20-летний россиянин перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в летнее трансферное окно. Он провел за клуб из Сан-Себастьяна 21 матч, отличившись одной голевой передачей.

Источник: Okko Sport
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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Испанский журналист Таберна: «Против «Осасуны» Захарян провел свою лучшую игру за «Реал Сосьедад»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 20 15 4 1 46-24 49
2
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 20 12 5 3 38-20 41
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 20 8 8 4 31-21 32
7
 Бетис 20 7 10 3 22-20 31
8
 Лас-Пальмас 21 9 4 8 21-17 31
9
 Валенсия 20 8 5 7 26-24 29
10
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
11
 Р. Вальекано 20 5 8 7 18-26 23
12
 Алавес 21 6 5 10 19-27 23
13
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
14
 Вильярреал 21 5 5 11 28-42 20
15
 Мальорка 21 3 11 7 19-25 20
16
 Сельта 20 3 8 9 21-30 17
17
 Севилья 20 3 7 10 25-30 16
18
 Кадис 21 2 9 10 15-31 15
19
 Гранада 20 2 5 13 22-41 11
20
 Альмерия 20 0 6 14 19-43 6
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19.01 23:00
Алавес – Кадис
 1 : 0
20.01 16:00
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
 0 : 2
20.01 18:15
Вильярреал – Мальорка
 1 : 1
20.01 20:30
Валенсия – Атлетик
 - : -
20.01 23:00
Сельта – Р. Сосьедад
 - : -
21.01 16:00
Осасуна – Хетафе
 - : -
21.01 18:15
Реал – Альмерия
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