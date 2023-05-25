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Иньеста: «Я бы хотел вернуться в «Барселону» на каком-то этапе своей жизни»

Виктория Кравченко
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Полузащитник Андрес Иньеста намерен вернуться в «Барселону». Ранее он объявил об уходе из японского клуба «Виссел Кобе».

«Как я уже говорил много раз, я бы хотел вернуться в «Барселону» на каком-то этапе своей жизни. Но сейчас я думаю, что до этого далеко. Я хочу продолжать играть в футбол. Надеюсь, что Хави продолжит еще долго тренировать», — цитирует игрока Goal.

39-летний испанец 1 июля сыграет последний матч за команду. Он выйдет на поле против «Хоккайдо Консадоле Саппоро».

Иньеста в 2018 году перешел в «Виссел Кобе» из «Барселоны». Он сыграл 133 матча за японскую команду, забил 26 голов и сделал 25 голевых передач.

Андрес Иньеста
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2
 Реал 36 23 5 8 72-34 74
3
 Атлетико 36 22 7 7 66-30 73
4
 Р. Сосьедад 36 20 8 8 48-32 68
5
 Вильярреал 36 19 6 11 56-36 63
6
 Бетис 36 16 8 12 43-39 56
7
 Атлетик 35 14 8 13 46-39 50
8
 Жирона 36 13 10 13 56-51 49
9
 Севилья 36 13 10 13 45-50 49
10
 Осасуна 35 13 8 14 32-39 47
11
 Р. Вальекано 36 12 10 14 43-49 46
12
 Мальорка 35 12 8 15 33-40 44
13
 Валенсия 35 11 7 17 39-41 40
14
 Сельта 36 10 10 16 41-51 40
15
 Альмерия 36 11 6 19 46-62 39
16
 Кадис 36 9 11 16 28-52 38
17
 Вальядолид 36 11 5 20 33-63 38
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 Хетафе 36 9 11 16 32-44 38
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