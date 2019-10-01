Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Испания

Игроки «Валенсии» заставили Ли сделать фото с юным фанатом. Кореец отказывался

17:28
Теги:

Полузащитник «Валенсии» Кан Ин Ли попал в неприятную ситуацию перед матчем 7-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (1:0), сообщает Marca. 18-летний корейский футболист демонстративно отвернулся от мальчика, просившего его сфотографироваться.

Двум партнерам по команде пришлось убеждать Ли удовлетворить просьбу мальчика. Южнокореец согласился подойти к фанату только тогда, когда операторы заметили ситуацию и запечатлили ее на камеру.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир