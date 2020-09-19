«Хетафе» с минимальным счетом выиграл у «Осасуны»

«Осасуна» в гостях проиграла «Хетафе» (0:1) в матче 2-го тура чемпионата Испании.

Единственный гол на 55-й минуте встречи забил форвард Хайме Мата.

«Хетафе» с тремя очками занимает 6-е место в турнирной таблице ла лиги. «Осасуна» — 4-я строчка и три балла.

Чемпионат Испании. Лига 1

2-й тур

«Хетафе» — «Осасуна» — 1:0 (0:0)

Гол: Мата, 55.

«Хетафе»: Сория, Эчейта, Ньом, Суарес (Э.Кабако, 90+3), Даконам, Оливера, Максимович (Анхель, 90+3), Арамбарри, Кукурелья, Мата (Энес Унал, 87), Кучо Эрнандес (Тимор, 80).

«Осасуна»: Эррера, Ронкалья (Видаль, 66), Дав.Гарсия, Эрнандес, Крус, Ойер (Торро, 83), Иньиго Перес (Кардона, 66), Торрес (Кальери, 76), Р.Гарсия, Монкайола, Лопес (Барха, 76).

Предупреждения: Максимович, 16. Кукурелья, 57. Эрнандес, 64. Арамбарри, 89. Суарес, 90. Видаль, 90.

Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).

19 сентября. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».