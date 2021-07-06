«Хетафе» подписал нападающего «Чиваса», на которого претендовал ЦСКА

«Хетафе» взял в аренду на сезон нападающего «Чиваса» Хосе Хуана Масиаса, сообщает сайт испанской команды. Также у клуба есть опция выкупа контракта 21-летнего мексиканца следующим летом.

По информации Soy Futbol, «Хетафе» выиграл борьбу за игрока у московского ЦСКА и других европейских команд.

Масиас выступал за «Чивас» с 2020 года. Сумма его трансфера в «Хетафе» —10 миллионов евро.

На счету молодого форварда пять матчей в составе сборной Мексики, в которых он забил четыре гола.