«Хетафе» подписал нападающего «Чиваса», на которого претендовал ЦСКА
10:05
«Хетафе» взял в аренду на сезон нападающего «Чиваса» Хосе Хуана Масиаса, сообщает сайт испанской команды. Также у клуба есть опция выкупа контракта 21-летнего мексиканца следующим летом.
По информации Soy Futbol, «Хетафе» выиграл борьбу за игрока у московского ЦСКА и других европейских команд.
Масиас выступал за «Чивас» с 2020 года. Сумма его трансфера в «Хетафе» —10 миллионов евро.
На счету молодого форварда пять матчей в составе сборной Мексики, в которых он забил четыре гола.
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